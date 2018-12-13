Новая реформа: россиянам могут установить индивидуальный возраст выхода на пенсию

В России вновь обсуждается тема изменения пенсионного возраста. Рассматривается возможность его дифференциации, когда бедные будут выходить на пенсию раньше, а богатые – позже. Корреспондент Накануне.RU выяснил, насколько такая мера актуальна, полезна и реализуема в нынешних условиях.

Предложение связать возраст выхода на пенсию с уровнем дохода озвучено экспертами ОЭСР. Как сообщает "Коммерсант", анализ основан на данных о пенсионерах Канады, Чили, Великобритании, Южной Кореи, Мексики и США. Люди с высоким доходом не только проводят больше лет на пенсии, но и быстрее зарабатывают на неё. Работники, зарабатывающие мало, начинают раньше трудиться (в среднем, в 18 лет), трудящиеся со средним доходом – в 20 лет, а с высоким – в 24 года. В результате наблюдается неравенство в стоимости пенсионного года, поэтому "справедливый" возраст выхода на пенсию может варьироваться от 60 до 68 лет для разных групп.

С одной стороны, такие доводы выглядят рациональными, с другой – в российских реалиях существует риск того, что критерий "богатства" может быть определён произвольно (и по достаточно низкой планке), в результате чего возраст выхода на пенсию для многих людей ещё больше увеличится.

Доктор экономических наук Андрей Гудков в беседе с Накануне.RU назвал дифференциацию пенсионного возраста по уровню дохода довольно странным предложением. Эксперт подчеркнул, что пенсионный возраст важен для работающих по найму, тогда как богатый может в любой момент оставить работу и жить на свой капитал.

Андрей Гудков обратил внимание, что на продолжительность жизни влияют главным образом три фактора: генетика (сейчас идут дискуссии, насколько он значителен, но он на 20-50% может влиять, например, на устойчивость к болезням); медицина; образ жизни (пьёт – не пьёт, диету соблюдает – не соблюдает и т.д.). Доход определяет доступность медицинской помощи и образ жизни. При этом, высокий доход может, наряду с положительными факторами, сделать доступными и дорогостоящие излишества, сокращающие продолжительность жизни.

Как отмечает эксперт, пенсионный возраст особо важен для тех, кто работает по найму и не получает достаточно высоких зарплат. "Если зарплата достаточно высокая, делаются накопления, добровольным пенсионным страхованием вы возраст можете поставить сами. Многие страны, например, Великобритания, переходят к такой позиции: пенсионный возраст определяется "не ранее чем". Человек доживает до определённого возраста и дальше уже сам решает, уходить ему на пенсию или нет. Граница пенсионного возраста определяется трудовым стажем, который, согласно Международной организации труда, составляет 35 лет", – говорит эксперт.

А в связи с тем, что в России не развиты ни генетические, ни социальные исследования, ни накопительные пенсии, к нам это не имеет никакого отношения, а, скорее всего, приведет к еще большему сокращению числа людей, получающих пенсию. "Данное предложение – не более, чем пиар-ход ОЭСР", – считает он.

"Индивидуализация – это будущее для нас, но когда продолжительность жизни подойдёт к 70 годам", – подчеркнул.Андрей Гудков.