На Ямале ребенок погиб в барабане стиральной машины
В Губкинском трехлетний ребенок погиб от удушья в барабане стиральной машины.
Со слова родителей, супруги проснулись ночью и не обнаружили своего сына в кровати. В ходе поисков они нашли уже мертвого мальчика в барабане автоматической стиральной машины, рассказали Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО. Следователям об инциденте сообщили врачи "скорой помощи", который вызвала семья.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мальчика стала асфиксия.
Следственные мероприятия продолжаются, после выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.