На Ямале ребенок погиб в барабане стиральной машины

В Губкинском трехлетний ребенок погиб от удушья в барабане стиральной машины.

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Со слова родителей, супруги проснулись ночью и не обнаружили своего сына в кровати. В ходе поисков они нашли уже мертвого мальчика в барабане автоматической стиральной машины, рассказали Накануне.RU в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО. Следователям об инциденте сообщили врачи "скорой помощи", который вызвала семья.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мальчика стала асфиксия.

Следственные мероприятия продолжаются, после выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.