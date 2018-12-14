Против родителей ребенка, погибшего в стиральной машине, возбуждено уголовное дело

Губкинские следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности" в отношении родителей ребенка, погибшего в стиральной машине. В момент происшествия супруги находились дома, но не обеспечили присмотр за ребенком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Напомним, супруги нашли трехлетнего сына мертвым в барабане стиральной машины. Медики установили, что он погиб от удушья - дверца барабана была плотно закрыта.

"Следователями в ходе проверочных мероприятий установлено, что в указанное время родители ребенка находились дома и не обеспечили присмотр за своим малолетним сыном, который беспрепятственно в ночное время прошел в ванную комнату и проник внутрь стиральной машины", - пояснили в следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.