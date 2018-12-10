В Нефтеюганске двухлетний ребенок провалился в колодец

В Нефтеюганске из-за нарушений коммунальщиками своих обязанностей пострадал двухлетний ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

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Мальчик вблизи многоквартирного дома наступил на крышку канализационного люка. Одна из ее половин оборвалась, ребёнок провалился в колодец. Причиной несчастного случая стало несоответствие крышки колодца требованиям государственных стандартов.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура внесла представление генеральному директору организации, ответственной за содержание объектов водоснабжения и водоотведения в городе. Представление рассмотрено, удовлетворено. Крышка люка заменена. Нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.