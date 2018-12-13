"Перевязали": в амурской больнице врачи замотали пациентку скотчем после операции

В одной из больниц Благовещенска разгорается громкий скандал. Случившимся уже заинтересовался Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Амурской области, в СМИ появилась информация об использовании медицинскими работниками Благовещенской городской клинической больницы клейкой ленты вместо лейкопластыря. Утверждалось, что ее применяли в качестве фиксатора повязки на послеоперационных швах одной из пациенток.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. Как заверили в ведомстве, по итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение.

Как сообщало Накануне.RU, в мае этого года в уральской больнице не нашлось наркозных трубок для срочной операции. В произошедшем также разбирался СКР.