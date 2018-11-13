В детской больнице в Башкирии детям кололи просроченный инсулин: следователи допрашивают врачей

В детской больнице в Башкортостане детям кололи просроченный инсулин. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, следователям стало известно о том, что в республиканской детской клинической больнице для инъекций детям, больным диабетом, используется инсулин с истекшим сроком годности. По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Сейчас предстоят длительные экспертные исследования. Также будет дана юридическая оценка действиям сотрудников медучреждения. Следователи изучают поставки лекарственных препаратов и проверяют их на соответствие установленным нормам качества и безопасности. Проводятся допросы медицинских работников и бывших пациентов больницы.

Ранее стало известно, что Следственный комитет проверит деятельность сотрудников социальных служб в нескольких регионах России, в том числе и в Башкирии.