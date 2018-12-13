Сборы на Кипре и участие в Кубке ФНЛ: в "Урале" рассказали о планах команды в межсезонье

Футболисты "Урала", которые сейчас ушли в отпуск, вновь соберутся 9 января в Москве. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

На следующий день игроки пройдут углубленное медицинское обследование, а 11 января отправятся на Кипр: в городе Пафос команда Дмитрия Парфенова проведет три сбора. Первый продлится с 11 по 24 января, за это время тренерский штаб планирует провести две контрольные игры.

Второй сбор планируется начать 29 января, а завершить 9 февраля игрой в Кубке ФНЛ. Известно, что помимо этого матча "Урал" проведет еще три контрольные встречи.

Начало третьего сбора у команды запланировано на 12 февраля. В период заключительного этапа подготовки к официальным матчам "Урал" проведет две контрольные игры.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер уральцев Дмитрий Парфенов может пройти стажировку в известных испанских клубах.