14 Ноября 2018
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Спорт Свердловская область

Футболисты "Урала" отправились на Кипр: там к ним присоединится Погребняк

Во вторник футболисты "Урала" отправились на Кипр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, в городе Пафос игроки будут готовиться к заключительным матчам в 2018 году. 21 ноября подопечные Дмитрия Парфенова вылетят в Москву на игру 15-го тура чемпионата против "Локомотива".

На Кипр не отправился травмированный полузащитник Роман Емельянов, который восстанавливается от повреждения в Риме. Также большую часть сбора пропустят три футболиста, вызванные в свои национальные сборные: Николай Димитров, Петрус Бумаль и Вараздат Ароян. В свою очередь, присоединятся к команде на Кипре Павел Погребняк и Илья Жигулев.

Урал Кипр тренировка(2017)|Фото: Павел Меньшиков

Кроме тренировок "Урал" планирует провести контрольную игру 16 ноября. Соперником будет "Эносис", который представляет кипрский город Паралимни.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной России Павел Погребняк, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, может выйти на поле в октябре. Однако ни одного матча за "Урал" форвард пока так и не провел.

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Футболисты "Урала" отправились на Кипр: там к ним присоединится Погребняк

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Теги: Урал, Кипр, тренировки, Погребняк



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