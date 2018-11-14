Футболисты "Урала" отправились на Кипр: там к ним присоединится Погребняк

Во вторник футболисты "Урала" отправились на Кипр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, в городе Пафос игроки будут готовиться к заключительным матчам в 2018 году. 21 ноября подопечные Дмитрия Парфенова вылетят в Москву на игру 15-го тура чемпионата против "Локомотива".

На Кипр не отправился травмированный полузащитник Роман Емельянов, который восстанавливается от повреждения в Риме. Также большую часть сбора пропустят три футболиста, вызванные в свои национальные сборные: Николай Димитров, Петрус Бумаль и Вараздат Ароян. В свою очередь, присоединятся к команде на Кипре Павел Погребняк и Илья Жигулев.

Кроме тренировок "Урал" планирует провести контрольную игру 16 ноября. Соперником будет "Эносис", который представляет кипрский город Паралимни.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной России Павел Погребняк, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы, может выйти на поле в октябре. Однако ни одного матча за "Урал" форвард пока так и не провел.