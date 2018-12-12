Пермякам разъяснили правила выписки рецептов на лекарства для хронических больных

Министерство здравоохранения Пермского края разъяснило правила выписки рецептов на лекарства для хронических больных.

В ведомстве напомнили, что все лекарства делятся на две группы.

Безрецептурные, купить их пациент может свободно в любой аптеке. Препараты, которые отпускаются по рецепту - их назначение и применение требует контроля лечащего врача. Для выписки рецепта пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Рецепт может быть как рукописным, так и распечатанным на бланке. При этом важно учитывать, что рецепт имеет "срок годности".

Утверждены рецептурные бланки различных форм с различными сроками действия рецепта. Рецепты на лекарственные препараты, отпускаемые за счет личных средств, действительны в течение 60 дней.

Пациентам с хроническими заболеваниями разрешается устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года. Выдача рецепта со сроком действия до одного года возможна пациентам, не требующим постоянного динамического наблюдения.

Пациентам, имеющим право на обеспечение лекарственными препаратами бесплатно, оформляются льготные рецепты, они действительны в течение 30 дней.

А рецепты, выписанные гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, действительны в течение 90 дней со дня выписывания.