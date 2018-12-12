Пермякам разъяснили правила выписки рецептов на лекарства для хронических больных

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермякам разъяснили правила выписки рецептов на лекарства для хронических больных

Министерство здравоохранения Пермского края разъяснило правила выписки рецептов на лекарства для хронических больных.

В ведомстве напомнили, что все лекарства делятся на две группы.

  1. Безрецептурные, купить их пациент может свободно в любой аптеке.
  2. Препараты, которые отпускаются по рецепту - их назначение и применение требует контроля лечащего врача. Для выписки рецепта пациенту необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Рецепт может быть как рукописным, так и распечатанным на бланке. При этом важно учитывать, что рецепт имеет "срок годности".

Утверждены рецептурные бланки различных форм с различными сроками действия рецепта. Рецепты на лекарственные препараты, отпускаемые за счет личных средств, действительны в течение 60 дней.

Пациентам с хроническими заболеваниями разрешается устанавливать срок действия рецепта в пределах до одного года. Выдача рецепта со сроком действия до одного года возможна пациентам, не требующим постоянного динамического наблюдения.

Пациентам, имеющим право на обеспечение лекарственными препаратами бесплатно, оформляются льготные рецепты, они действительны в течение 30 дней.

А рецепты, выписанные гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам первой группы, детям-инвалидам, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, требующими длительного курсового лечения, действительны в течение 90 дней со дня выписывания.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермякам разъяснили правила выписки рецептов на лекарства для хронических больных

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, ЖНВЛП, Дмитрий Медведев, лекарства по рецепту, Виталий Флек



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.12.2018 15:27 Мск В список жизненно важных лекарств добавили 36 препаратов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1193

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети