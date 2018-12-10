10 Декабря 2018
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Общество В России

В список жизненно важных лекарств добавили 36 препаратов

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

В обновленный список включили как новые медикаменты, так и дополнительные лекарственные формы.

Уточняется, что в перечень вошли еще 36 наименований, в том числе одно лекарство включено в список дорогостоящих.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (ЖНВЛП) - перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством РФ в целях государственного регулирования цен на лекарственные средства.

Задачей госрегулирования цен на лекарства является повышение доступности лекарственных средств для населения и лечебно-профилактических учреждений.

Как сообщалось, с начала 2017 года цены на ЖНВЛП упали на 3,2%.

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В список жизненно важных лекарств добавили 36 препаратов

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Теги: жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, ЖНВЛП, Дмитрий Медведев



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