12 Декабря 2018
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"Проект "Ямал СПГ" еще недавно казался фантастическим". Дмитрий Медведев встретился с главой арктического региона

Глава Ямала Дмитрий Артюхов и председатель российского правительства Дмитрий Медведев обсудили социально-экономическое развитие ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Как отметил глава кабмина РФ, проект "Ямал СПГ" совсем недавно казался фантастическим.

"Сейчас проект вышел на те объемы, на которые и был рассчитан. Это большое событие для страны и шаг в развитии Ямало-Ненецкого автономного округа", - сказал Медведев.

Артюхов сказал, что за несколько дней до вывода завода "Ямал СПГ" на полную мощность запустили третий промысел Бованенковского месторождения.

"В будущем ЯНАО будет выполнять миссию по обеспечению энергобезопасности России. Сейчас у региона огромные энергетические ресурсы. Средства, которые обеспечивают значимую часть доходов на всех уровнях бюджета", - сказал глава Ямала.

Также Дмитрий Артюхов добавил, что в настоящий момент делается все для того, чтобы в начале 2019 года начать строительство Обского моста.

"Развитие инфраструктуры - это залог того, чтобы новые объекты вводились в срок", - сказал губернатор.

До встречи Медведева и Артюхова в ЯНАО прошло совещание с членами Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. В нем приняли участие федеральные министры, представители компаний "НОВАТЭК", "РЖД". Разговор шел о развитии инновационных технологий добычи углеводородов, создания шельфовой инфраструктуры и продвижения на новых, труднодоступных территориях.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ямальском поселке Сабетта прошла церемония вывода проекта "Ямал СПГ"на полную мощность. На церемонии запуска третьей очереди завода НОВАТЭКа выступил Дмитрий Медведев.

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"Проект "Ямал СПГ" еще недавно казался фантастическим". Дмитрий Медведев встретился с главой арктического региона

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Теги: Ямал, развитие, Дмитрий Медведев, Дмитрий Артюхов, Ямал СПГ



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