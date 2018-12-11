11 Декабря 2018
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Общество В России

Стоимость "умных" счетчиков газа могут заложить в тариф

Устанавливать интеллектуальные счетчики на газ будут поставщики или сетевая компания, а не потребитель. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, в течение года планируется разработать закон о приборах учета по аналогии с проектом об "умных" счетчиках электричества. Однако если приборы для промышленности оплачивает сетевая компания, то схема финансирования установки счетчиков у населения предусматривает новые "тарифные решения", передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее стало известно о протокольном поручении вице-премьера Дмитрия Козака относительно установки интеллектуальных счетчиков газа. Профильные ведомства должны предоставить свои наработки до 1 марта 2019 г. Установка приборов может стоить порядка 130 млрд руб.

Совещание, о котором написали СМИ, касалось подготовки ко второму чтению проекта закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ", пояснили Накануне.RU в пресс-службе Российского газового общества. Проект предусматривает, что с 1 июля 2020 г. ответственность за создание интеллектуальных систем учета электроэнергии, включая установку счетчиков, будет возложена на "Россети" для промышленных и индивидуальных потребителей или гарантирующих поставщиков электроэнергии – для многоквартирных домов. Козак дал поручение разработать аналогичный проект для счетчиков газа.

"Протокольное поручение содержит пункт, предписывающий профильным ведомствам проработать вопросы введения интеллектуальных систем учета газа по аналогии с системами учета электроэнергии. То есть и в этом случае ответственность будет возложена на поставщика газа или сетевую компанию, а вовсе не на граждан. Срок исполнения поручения – 1 марта 2019 г.", - пояснил Завальный.

Отметим, сейчас установку приборов учета обязан оплатить собственник. Для электрических счетчиков проектом вводится новый порядок финансирования. На промышленных предприятиях системы учета будут оплачены за счет экономии от внедрения новых счетчиков - она, по оценкам специалистов, составит 20-30%, прибыль не будут изымать у "Россетей". А вот финансирование установки счетчиков у населения пройдет "через тарифные решения", говорится пояснениях главы РГО.

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Стоимость "умных" счетчиков газа могут заложить в тариф

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Теги: умные счетчики, Россети, Павел Завальный



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