11 Декабря 2018
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Общество В России

"Умные" счетчики на газ в квартирах обойдутся россиянам почти в 130 млрд рублей

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать вопрос введения интеллектуальных систем учета (ИСУ) газа для российских потребителей.

Наработки должны быть представлены в правительство до 1 марта 2019 года, пишет "Коммерсант". Вопрос обсуждался на совещании 4 декабря, основной темой встречи была установка "умных счетчиков" на электроэнергию.

В газовом секторе речь пойдет об установке "умных счетчиков" для населения, поскольку на крупных предприятиях они уже есть. Стоимость одного такого счетчика собеседники издания оценивают примерно в 5 тысяч рублей за штуку.

По данным "Газпрома", на начало года газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. Таким образом, подключение ИСУ для такого количества абонентов может обойтись примерно в 128 млрд рублей.

При этом, кто будет заниматься установкой и в каких объемах, будут решать министерства. Эксперты отмечают, что для потребителей установка счетчиков может стать "дорогим удовольствием", а в бюджете нет денег на финансирование программы.

Стоит отметить, массовая переустановка "умных счетчиков" уже вызывала проблемы у ресурсоснабжающих организаций. После того как президент Дмитрий Медведев отменил переход на летнее время в 2011 году, вопрос затрат на перепрограммирование многотарифных счетчиков компании вынуждены были обсуждать с правительством.

Первыми о том, что услуга по перенастройке счетчика должна оказываться бесплатно, заявили депутаты Госдумы, которые обратились в правительство РФ. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис пояснил, что россиян проведут на зимнее время в течение года абсолютно бесплатно, и что у властей даже существует план, как это будет выглядеть без привлечения бюджетных средств и без затрат самих потребителей.

Однако, несмотря на эти заявления и на предупреждение УФАС, с населения, в частности, с тюменцев все равно взимали плату за перепрограммирование двухтарифных электросчетчиков.

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"Умные" счетчики на газ в квартирах обойдутся россиянам почти в 130 млрд рублей

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Теги: умные счетчики, газ



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