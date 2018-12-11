"Союзмультфильм" возвращает себе права на "Золотую коллекцию"

Кинокомпания "Союзмультфильм" за последние два года вернула 70% прав на мультфильмы "Золотой коллекции". Об этом сообщила председатель правления Юлиана Слащева, передает РИА Новости.

Она уточнила, что при возврате прав компания регистрирует на себя все товарные знаки.

В 2017 году министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что авторские права были "за копейки розданы непонятным посредническим фирмам" в конце 1990-х.

Слащева отметила, что все это время продолжают идти споры по поводу того, кому принадлежат персонажи классических мультфильмов.

Напомним, ранее у "Союзмультфильма" разгорелся спор с писателем Эдуардом Успенским.

В 2017 году Успенский написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в нем он пожаловался на киностудию, которая планирует выпустить продолжение "Простоквашино" без его разрешения.

По его словам, он подписал со студией соглашение о сотрудничестве, но авторские права ей не передавал. Успенский утверждал, что киностудия предложила ему отказаться от авторских прав на героев мультфильма.

За несколько дней до смерти писателя стало известно, что Успенский и компания "Союзмультфильм" урегулировали конфликт.