"Союзмультфильм" выпустил клип на новую версию песни "Кабы не было зимы"

"Союзмультфильм" выпустил клип на новую версию песню "Кабы не было зимы", ролик опубликован в Сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе киностудии.

"Под Новый год возможны любые чудеса — вот и герои "Простоквашино" выходят из кадра, чтобы помочь создателям своего мультсериала", - говорится в справке к клипу.

Новую версию известной песни исполнили Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин и Юлия Меньшова. В музыкальное видео включены документальные съемки процесса работы над сериалом, включая кадры с озвучки персонажей.

Отмечается, что песня прозвучала в конце новогоднего выпуска мультсериала "Возвращение в Простоквашино".

Как сообщало Накануне.RU, первая серия нового "Простоквашино", опубликованная 3 апреля, набрала более 14 млн просмотров за первые сутки. Вторая серия была выпущена в начале мая, а третья - в начале июня. Следующие серии выходили раз в месяц.