На Среднем Урале осужден мошенник, показывавший кассирам магазинов "фокусы" с деньгами

В уральском городе Березовский вынесен приговор мошеннику. На суде он объявил, что является фокусником.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступления были совершены летом этого года: 36-летний неработающий мужчина заходил в магазины и просил у продавцов-кассиров пачки денежных купюр номиналом в тысячу рублей. На все вопросы он отвечал, что играет в игру, для которой требуются купюры определенных серий и номеров.

Он предлагал обменять деньги, не подходящие ему, на другие, которые якобы ищет по магазинам. Когда доверчивые кассиры передавали в руки мошеннику пачки с тысячными купюрами, тот делал вид, что ищет определенные серии и номера, а сам, незаметно для окружающих, подгибал часть купюр и прятал их в свою одежду, после чего как ни в чем не бывало уходил.

Из каждой пачки злоумышленнику удавалось прихватить по 7-13 тысяч рублей. Всего удалось доказать четыре эпизода хищения на общую сумму в 37 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, на этапе предварительного расследования и в суде мужчина, к слову, ранее имевший срок за аналогичные преступления, пояснил, что он фокусник.

Суд вынес свой приговор: два года лишения свободы. Проведет их мастер фокусов в исправительной колонии строгого режима.