На Среднем Урале осужден мошенник, показывавший кассирам магазинов "фокусы" с деньгами

15 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область

На Среднем Урале осужден мошенник, показывавший кассирам магазинов "фокусы" с деньгами

В уральском городе Березовский вынесен приговор мошеннику. На суде он объявил, что является фокусником.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступления были совершены летом этого года: 36-летний неработающий мужчина заходил в магазины и просил у продавцов-кассиров пачки денежных купюр номиналом в тысячу рублей. На все вопросы он отвечал, что играет в игру, для которой требуются купюры определенных серий и номеров.

Он предлагал обменять деньги, не подходящие ему, на другие, которые якобы ищет по магазинам. Когда доверчивые кассиры передавали в руки мошеннику пачки с тысячными купюрами, тот делал вид, что ищет определенные серии и номера, а сам, незаметно для окружающих, подгибал часть купюр и прятал их в свою одежду, после чего как ни в чем не бывало уходил.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

Из каждой пачки злоумышленнику удавалось прихватить по 7-13 тысяч рублей. Всего удалось доказать четыре эпизода хищения на общую сумму в 37 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, на этапе предварительного расследования и в суде мужчина, к слову, ранее имевший срок за аналогичные преступления, пояснил, что он фокусник.

Суд вынес свой приговор: два года лишения свободы. Проведет их мастер фокусов в исправительной колонии строгого режима.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале осужден мошенник, показывавший кассирам магазинов "фокусы" с деньгами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мошенник, фокусник, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 446

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети