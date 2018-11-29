Подмосковный полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры

В Подмосковье полицейского подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника прокуратуры. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, все случилось 28 ноября в городе Электросталь: силовик, находясь в здании городской прокуратуры, набросился с ножом на сотрудника надзорного ведомства. Его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего.

Возбуждено дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (статья 295 УК РФ). Как отметили в ведомстве, на допросе у следователя полицейский от дачи показаний отказался. Мотивы его поступка до сих пор неизвестны.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для силовика.