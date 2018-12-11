В Курганской области отремонтируют более 300 домов: основной упор - на внешний облик

В следующем году в Курганской области отремонтируют 317 многоквартирных домов, причем основной упор строители сделают на внешний облик зданий, на яркость и красочность фасадов.

Как сообщили Накануне.RU средняя собираемость взносов на капитальный ремонт по области составляет почти 90%.

Особое внимание специалисты фонда капремонта обратят и на качество выполненных работ. Только в 2018 году подрядчикам, которые плохо выполняли свою работу, выставлено штрафов на 60 млн рублей.