Тюменского губернатора попросили вернуть светофор на улицу Мельникайте

Жительница Тюмени Татьяна Иванова попросила тюменского губернатора Александра Моора вернуть светофор на перекрестке Мельникайте - В. Гнаровской и построить лифт в подземном переходе, передает корреспондент Накануне.RU

"На эту тему было много вопросов. Еще работая главой администрации я на него отвечал. Сейчас проектная документация по установке лифтов на этом переходе разработана. И в 2019 году в бюджете города деньги предусмотрены. Мы это сделаем. Тему необходимости светофора на этом перекрестке мы много раз обсуждали. Вы знаете, что мы имеем проект создания на ул. Мельникайте дороги непрерывного движения и думаем не стоит возвращаться к старому решению, потому что это был перекресток, на котором постоянно были автомобильные пробки, и с появлением лифта переход станет удобным для всех категорий граждан", - заявил губернатор.

Напомним, проект вызвал бурное обсуждение и критику со стороны блогера-урбаниста Ильи Варламова. Александр Моор отвечал на критику со стороны блогера.