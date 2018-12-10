В Балашиху направили врачей для обследования жителей, живущих вблизи закрытого полигона "Кучино"

В подмосковную Балашиху направят врачей для обследования жителей, проживающих около мусорного полигона "Кучино". Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров, передает "Интерфакс".

Обследование будет проводиться персоналом по решению Минздрава Московской области. По данным общественников, закрытый полигон все еще наносит вред здоровью жителей путем выходящего из факельных установок для утилизации свалочного газа.

Как сообщало Накануне.RU, подмосковные города, согласно результатам опросов, расположились на первых десяти местах рейтинга "дурно пахнущих".

Напомним, полигон "Кучино" был закрыт после прямой линии с президентом России. Как сообщало Накануне.RU, 22 июня президент РФ Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть мусорный полигон в Балашихе, на который в своем обращении ему пожаловались местные жители.

Главе государства сообщали, что мусорная свалка в Балашихе будет закрыта в 2019-м году, однако этот срок Путина не устроил. Уже на следующий день, 23 июня, мусорный полигон "Кучино" был закрыт по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Рекультивация полигона завершится в 2019 году.