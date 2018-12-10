10 Декабря 2018
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В Бурятии по делу о домах для сирот задержан замминистра строительства

В Бурятии задержан заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Сергея Рыбальченко. Задержание прошло в рамках уголовного дела по некачественному жилью для детей-сирот в поселке Сотниково, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

Чиновнику предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, решается вопрос об аресте.

Также по данному делу задержан застройщик - 35-летний индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев. Его подозревают в мошенничестве, мужчине предъявлено обвинение в хищении более 195 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2015 году минстроем Бурятии планировалось приобретение жилья в Сотниково для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Домшоев принял участие в торгах, по итогам которых заключил с минстроем РБ контракты на строительство 254 жилых домов на общую сумму свыше 195 миллионов рублей, сообщили в СУ СКР по республике.

В итоге большинство жилищ оказалось непригодны для проживания из-за нарушений при строительстве, отмечают в ведомстве.

Однако чиновники министерства подписали акты приема такого "жилья", а на расчетные счета Домшоева и его соучастников перечислили полную сумму контракта.

Отметим, проблемы с жильем для сирот регулярно возникают во многих регионах. Летом дети-сироты пожаловались на "аварийные" квартиры омбудсмену Прикамья. Напомним, новые дома, предоставленные из специализированного жилищного фонда, оказались аварийными.

Также сообщалось, что курганская прокуратура за 6 месяцев этого года направила в суд 25 исков с требованием защитить жилищные права детей-сирот - все они удовлетворены.

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В Бурятии по делу о домах для сирот задержан замминистра строительства

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Теги: Бурятия, жилье для сирот, Сергей Рыбальченко



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