10 Декабря 2018
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Замминистра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии арестован до 5 февраля

Задержанный заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Сергей Рыбальченко арестован. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, задержание Рыбальченко прошло в рамках уголовного дела по некачественному жилью для детей-сирот в поселке Сотниково. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий.

СКР опубликовал видео из зала суда, где избиралась мера пресечения для Сергея Рыбальченко. Он арестован до 5 февраля 2019 года.

Также по данному делу был задержан застройщик - 35-летний индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев. Мужчине предъявлено обвинение в хищении более 195 миллионов рублей.

В правительстве Бурятии задержание замминистра пока никак не прокомментировали.

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Замминистра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии арестован до 5 февраля

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Теги: Рыбальченко, Бурятия, арест, суд



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Ранее 10.12.2018 09:35 Мск В Бурятии по делу о домах для сирот задержан замминистра строительства

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