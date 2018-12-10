Замминистра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии арестован до 5 февраля

Задержанный заместитель министра строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Сергей Рыбальченко арестован. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, задержание Рыбальченко прошло в рамках уголовного дела по некачественному жилью для детей-сирот в поселке Сотниково. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий.

СКР опубликовал видео из зала суда, где избиралась мера пресечения для Сергея Рыбальченко. Он арестован до 5 февраля 2019 года.

В Бурятии арестован замминистра строительства и ЖКХ Сергея Рыбальченко.



Из бюджета было похищено 195 млн рублей, выделенных на жильё для детей-сирот. В 254 квартирах невозможно проживать из-за нарушений при строительстве. Однако замминистра подписал акт приемки жилых помещений pic.twitter.com/jZGdONAW4h — Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 декабря 2018 г.

Также по данному делу был задержан застройщик - 35-летний индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев. Мужчине предъявлено обвинение в хищении более 195 миллионов рублей.

В правительстве Бурятии задержание замминистра пока никак не прокомментировали.