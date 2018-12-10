Председатель правительства Каталонии объявил 48-часовую голодовку

Ким Торра, председатель правительства Каталонии, в воскресенье начал 48-часовую голодовку.

Он решил сделать это в поддержку каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении, и направился в барселонский район Сарриа, где несколько человек устроили голодовку в знак протеста. Затем Торра отправился в бенедиктинский монастырь Монсеррат, что в 50 км от Барселоны, где собирается оставаться два дня.

Как пишет РИА Новости, голодовку он намерен завершить в 9 утра вторника, после чего вернется обратно в Барселону, где примет участие в заседании правительства.

Напомним, ранее экс-глава испанской автономной области Карлес Пучдемон заявлял, что итоги выборов в Каталонии означают победу сторонников ее независимости.