10 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Виктория Скрипаль: Сестру насильно удерживают британские спецслужбы

Виктория Скрипаль, племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, с 24 июля не может связаться со своими родственниками.

По ее словам, Великобритания после инцидента в Солсбери удерживает Юлию Скрипаль, скорее всего, на военной базе.

В интервью "Известиям" Виктория отметила, что уже долгое время никто так и не узнал о местонахождении ее родных.

По ее мнению, Юлия была фактически похищена британскими спецслужбами и не может вернуться в Россию.

"Не исключено, что Юлия и, возможно, дядя, если он еще жив, находятся на территории химической лаборатории Порт-Даун", - заявила Виктория Скрипаль.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в Солбсери с отравлением неизвестным веществом 4 марта.

Сообщалось, что Юлия намерена вернуться в Россию. Однако где она и ее отец находятся после выписки - неизвестно. Ранее Виктория заявляла, что дяди уже может не быть в живых.

По словам Виктории, ситуация похожа на ту, что была с отравлением Александра Литвиненко.

Как ранее сообщалось, мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля намерена приехать в Великобританию, чтобы встретиться с сыном.

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Виктория Скрипаль: Сестру насильно удерживают британские спецслужбы

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Теги: виктория скрипаль, юлия скрипаль, порт-даун



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