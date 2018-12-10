Ямал вошел в число регионов с самыми высокими пенсиями

Пенсионный фонд России назвал регионы с самыми большими пенсиями.

Лидерство - у Чукотки, где в среднем пенсионеры получают 25 тысяч 173 руб., сообщает "Российская газета".

Второй место занимает Ненецкий автономный округ - 22 тысячи 50 руб. Больше 20 тыс. руб. пенсии в Магаданской области (21 тысяча 508 руб.), Камчатском крае (21 тысяча 342 руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (21 тысяча 8 руб.).

Средняя пенсия в России - 14 144 руб. В 46 регионах выплаты ниже этого показателя. В числе субъектов с самыми низкими пенсиями - Кабардино-Балкария (11 тысяч 413 руб.), Дагестан (11 653 руб.), Калмыкия (12 137 руб.)

Как сообщало Накануне.RU, в Правительстве говорили о росте пенсий на 12 тыс. руб. в год в результате "реформы". В то же время Счетная палата отмечала, что заложенный в прогнозе до 2024 г. рост пенсий не способен существенно повысить уровень жизни пенсионеров.