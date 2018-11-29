Власти ДНР рекомендуют воздержаться от поездок на Украину

Жителям ДНР лучше воздержаться от поездок на Украину, так как киевские власти дали разрешение задерживать и привлекать их к принудительным работам. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сославшись на данные разведки.

Указания даны главам оккупационных администраций, пограничникам и МВД. Также приказано усилить контроль за передвижением гражданского транспорта.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам нашей республики по возможности отказаться от посещения оккупированных территории без веской причины, чтобы не стать заложниками принудительной мобилизации, которая готовится украинскими главарями", – сказал Безсонов.

При этом порядок проезда через контрольно-пропускные пункты ДНР не изменится, заявили сегодня в МГБ республики.

Как сообщало Накануне.RU, днем ранее стало известно, что на линии разграничения с ЛНР СБУ массово задерживает мужчин призывного возраста и проводит с ними "беседу".