Хакеры атаковали Сбербанк

Сбербанк подвергся мощной DDoS-атаке. В течение последних двух дней хакеры с не менее чем со 100 серверов из шести стран пытались пробить защиту системы госбанка.

Как сообщил ТАСС зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов, ресурсы банка были атакованы не менее шести раз. Общая длительность DDoS-атак - не менее 1,5 часов.

"Одна из атак длилась около 27 минут. Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий - с применением технологии спуфинга и сокрытия адресов отправителя. По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты", - сказал он.

На ресурсы банка атаки не повлияли, добавил Кузнецов. Сбербанк обратился в госорганы.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре имена и адреса электронной почты примерно 420 тысяч сотрудников Сбербанка были выложены на форуме phreaker.pro.