30 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

Хакеры атаковали Сбербанк

Сбербанк подвергся мощной DDoS-атаке. В течение последних двух дней хакеры с не менее чем со 100 серверов из шести стран пытались пробить защиту системы госбанка.

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Как сообщил ТАСС зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов, ресурсы банка были атакованы не менее шести раз. Общая длительность DDoS-атак - не менее 1,5 часов.

"Одна из атак длилась около 27 минут. Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий - с применением технологии спуфинга и сокрытия адресов отправителя. По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты", - сказал он.

На ресурсы банка атаки не повлияли, добавил Кузнецов. Сбербанк обратился в госорганы.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре имена и адреса электронной почты примерно 420 тысяч сотрудников Сбербанка были выложены на форуме phreaker.pro.

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Хакеры атаковали Сбербанк

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Теги: Сбербанк, хакерские атаки



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