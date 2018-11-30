Украина обратилась к Эрдогану с просьбой закрыть Босфор для России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для российских судов в связи с задержанием украинских кораблей, нарушивших российскую границу. Об этом он сказал на канале "1+1".

"С Эрдоганом уже был разговор. Проход Дарданеллами регулирует специальная конвенция Монтре. В рамках этой конвенции у нас есть возможности ограничить проход судов. Мы над этим работаем", - сказал Климкин.

Так называемый "представитель президента Украины в Крыму" Борис Бабин уточняет, что, согласно конвенции Монтре о статусе Босфора, право закрывать или открывать пролив в одностороннем порядке имеет только Турция.

Украинский политолог Андрей Вигиринский уверен, что Турция не пойдет на это.

"Зачем Эрдогану обострять отношения с Россией, если они не так давно их наладили? Но самое важное – пролив закрывается для военных кораблей воюющих государств. А наш гарант так сказал: "Мы ни с кем не собираемся воевать". И турки не участвуют ни в какой войне. А вы на него [Эрдогана] давите и хотите, чтобы он обострил отношения со своим торговым и военным партнером", - сказал Вигиринский на канале "24".

Напомним, о желании Украины перекрыть Босфорский пролив для российских судов Накануне.RU сообщало 29 ноября.