30 Ноября 2018
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Украина обратилась к Эрдогану с просьбой закрыть Босфор для России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для российских судов в связи с задержанием украинских кораблей, нарушивших российскую границу. Об этом он сказал на канале "1+1".
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"С Эрдоганом уже был разговор. Проход Дарданеллами регулирует специальная конвенция Монтре. В рамках этой конвенции у нас есть возможности ограничить проход судов. Мы над этим работаем", - сказал Климкин.

Так называемый "представитель президента Украины в Крыму" Борис Бабин уточняет, что, согласно конвенции Монтре о статусе Босфора, право закрывать или открывать пролив в одностороннем порядке имеет только Турция.

Украинский политолог Андрей Вигиринский уверен, что Турция не пойдет на это.

"Зачем Эрдогану обострять отношения с Россией, если они не так давно их наладили? Но самое важное – пролив закрывается для военных кораблей воюющих государств. А наш гарант так сказал: "Мы ни с кем не собираемся воевать". И турки не участвуют ни в какой войне. А вы на него [Эрдогана] давите и хотите, чтобы он обострил отношения со своим торговым и военным партнером", - сказал Вигиринский на канале "24".

Напомним, о желании Украины перекрыть Босфорский пролив для российских судов Накануне.RU сообщало 29 ноября.

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Украина обратилась к Эрдогану с просьбой закрыть Босфор для России

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Теги: Украина, Турция, Босфор



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