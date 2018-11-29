Украина будет просить закрыть Босфор для России

Украина будет просить "мировое сообщество" закрыть Босфорский пролив для российских судов в связи с задержанием своих кораблей, нарушивших российскую границу. Об этом сказал командующий ВМС Украины Игорь Воронченко на международной конференции по вопросам морской безопасности.

"Украина сейчас защищает не только себя, но и западный мир", - уверен он.

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко заявил, что надеется, что НАТО направит военные корабли в Азовское море для помощи Украине.