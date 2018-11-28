Климкин призвал закрыть границу с Россией, а затем ввести визы

Украине нужно полностью закрыть границу с Россией на время военного положения, а после его отмены ввести визовый режим. Об этом в украинском телеэфире заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Характерно, что 26 ноября в аэропортах Украины пограничники не пустили в страну более 70 россиян. Все они якобы "не смогли подтвердить цель своей поездки". Об этом заявил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Ранее глава ведомства Петр Цигикал предложил ограничить въезд на территорию Украины для "определенных категорий граждан Российской Федерации".

"Человек 20 с русскими паспортами завернули, есть семьи с маленькими детьми, пожилые люди. Причиной заявили, что цель поездки не подтверждена, это притом что у меня официальное приглашение от организаторов выставки. Пограничники пожимают плечами, виновато улыбаются, говорят, что приказ поступил, ничего с этим не могут поделать", - написал в Instagram пользователь sergey_thai - один из россиян, которого не пустили на Украину.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вопрос о введении визового режима с Россией был поднят на Украине в мае 2017 года. С 1 января 2018 года для россиян вступил в силу биометрический контроль на границе с Украиной.