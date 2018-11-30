Избранный президент Грузии отказалась дружить с Россией

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что пока не время дружить с Россией.

По словам главы государства, Тбилиси не может перейти к сотрудничеству с Москвой из-за "поведения" Москвы. Потому власти Грузии намерены занять проевропейскую позицию по данному вопросу.

Зурабишвили оговорилась, что если западные страны начнут диалог с Россией, Грузия "не останется в стороне", сообщает BBC.

На выборах президента Грузии впервые в истории победила женщина - за Саломе Зурабишвили проголосовали 59,52% избирателей. Ее ближайший оппонент - Григол Вашадзе набрал только 40,48%. Михаил Саакашвили, один из бывших глав Грузии, уже призвал жителей страны к неповиновению и акциям протеста - в свое время Зурабишвили подвергла жесткой критике и перешла в оппозицию Саакашвили.