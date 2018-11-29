29 Ноября 2018
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Президентом Грузии стала француженка

На выборах президента Грузии впервые в истории победила женщина - за Саломе Зурабишвили проголосовали 59,52% избирателей. Ее ближайший оппонент - Григол Вашадзе набрал только 40,48%. Михаил Саакашвили, один из бывших глав Грузии, уже призвал жителей страны к неповиновению и акциям протеста - в свое время Зурабишвили подвергла жесткой критике и перешла в оппозицию Саакашвили.

Интересно, что до лета текущего года будущая госпожа президент была скорее "мадам", поскольку являлась французской подданной. Саломе Левоновна Зурабишвили родилась в Париже в 1952 году в семье грузинских политических эмигрантов, покинувших Грузию в 1921 году. Она окончила Институт политических наук Франции, училась в Колумбийском университете США и специализировалась на изучении России. С 1974 года работала в структуре МИД Франции, с конца 2003 года - посол Франции в Грузии.

В марте 2004 года лидер "революции роз" Михаил Саакашвили назначил Зурабишвили министром иностранных дел Грузии. Зурабишвили сразу согласилась занять новую должность, поскольку "с детства мечтала возглавить грузинскую дипломатическую службу". 20 октября 2005 года Зурабишвили была снята с министерского поста после резкого выступления Зурабишвили в эфире телеканала "Рустави-2": она обвинила партию власти "Единое национальное движение" и лично спикера Нино Бурджанадзе в стремлении установить в стране "клановую диктатуру". После ухода из министерства, Зурабишвили подалась в оппозицию, участвовала в акциях протеста и митингах, пока в 2010 году не объявила об уходе из грузинской политики. "Уход" продлился три года, в 2013-м Зурабишвили заявила уже президентские амбиции, однако не была зарегистрирована кандидатом из-за французского гражданства. В 2018 году она повторила попытку, заблаговременно расставшись с паспортом малой родины.

Известно, что Зурабишвили выступает за "спокойную и мирную Грузию", за диалог и сбалансированный подход в отношениях с Москвой и Западом. Саакашвили, поддерживающий более радикально настроенного Вашадзе, призвал граждан Грузии к массовому неповиновению.

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Президентом Грузии стала француженка

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Теги: салома зурабишвили, француженка, президент грузии



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