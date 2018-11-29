Василий Уткин предложил свой вариант названия для подмосковного аэропорта

Пока вокруг переименования российских аэропортов в имена великих и не очень соотечественников разгораются скандалы и споры, в сети соревнуются в остроумии, придумывая, в честь кого бы еще назвать ту или иную воздушную гавань. Так, блогер и спортивный комментатор Василий Уткин предложил название для подмосковного аэропорта.

В твиттере Уткин пишет: "У меня возникла еще одна идея про аэропорты. В городе Жуковский, названном так в честь отца аэродинамики Николая Жуковского, назвать аэропорт "Жуковский" в честь выдающегося русского поэта Василия Жуковского".

Ранее стало известно, что частный аэродром в Омской области назовут в честь покойного фронтмена группы "Гражданская оборона" Егора Летова, уроженца этого региона. Ранее его именем предлагали назвать воздушную гавань Омска, но спорная личность музыканта заставила официальные власти отказаться от этого варианта.