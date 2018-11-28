Частный аэродром под Омском назовут в честь Егора Летова

Частный аэропорт "Поповка" в десяти километрах от Омска назовут в честь покойного лидера рок-группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

По данным "РИА Новости", решение принято инициативной группой во главе с владельцем площадки Александром Анисимовым.

"Я сам музыкант и поклонник рок-музыки, и когда узнал, что Летов не вошел в шорт-лист конкурса ["Великие имена России"] на присвоение имени нашему центральному аэропорту, мне захотелось поддержать омичей, творчество Егора Летова, память об этом имени", — рассказал собеседник издания.

Документы о присвоении воздушной гавани имени музыканта будет отправлено 30 ноября (день окончания головования в проекте "Великие имена России") в Росавиацию.