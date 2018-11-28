28 Ноября 2018
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Новый двигатель для "Газпрома" построят пермские инженеры

В Пермском крае будет запущен "пилотный" проект перспективного отечественного двигателя промышленного назначения, оснащенного малоэмиссионной камерой сгорания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного сотрудничеству крупнейшего газового концерна России с предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в том числе пермскими предприятиями "ОДК-Авиадвигатель" и "ОДК-Пермские моторы". Совещание прошло накануне на базе загородной испытательной станции "ОДК-Пермские моторы" в Новых Лядах. Участие в совещании приняли губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и гендиректор ОДК Александр Артюхов.

Отечественный двигатель промышленного назначения будет создан на базе газогенератора новейшего авиационного двигателя ПД-14. Как сообщало Накануне.RU, авиационный турбореактивный двигатель ПД-14 предназначен для перспективного семейства ближне-среднемагистральных самолетов МС-21 (150-220 пассажирских мест). Разработка обеспечит снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 15%. 18 октября стало известно, новый авиационный двигатель получил от Росавиации сертификат типа, что подтверждает готовность ПД-14 к эксплуатации. Головным серийным производителем двигателя является "ОДК-Пермские моторы", головным разработчиком - "Авиадвигатель".

ОДК-Пермские моторы(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Управляющий директор генерального конструктора "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, заявил, что 12-мегаваттная установка будет протестирована одной из компрессорных станций "Газпром трансгаз Чайковский". По планам, тестирование начнется начнется в 2020 г.

"Двигатель должен будет отработать 3 тыс. часов. Следовательно, через 1-1,5 года появится новая, современная газоперекачивающая установка", — заявил он.

Глава региона отметил, что в настоящее время "Газпром" занимается сразу несколькими крупными проектами международного уровня, в том числе "Турецкий поток", "Сила Сибири", "Северный поток". В их составе используется газотурбинное оборудование, разработанное и произведенное в Перми. Компания "Газпром" приобретает у прикамских предприятий самую технологичную продукцию, что способствет развитию науке и промышленности края.

"Пермские предприятия поняли, что могут получить заказы Газпрома и обеспечить себя работой. Этому свидетельствует растущее число компаний, получающих сертификаты системы ИНТЕРГАЗСЕРТ", - заявил Максим Решетников.

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Новый двигатель для "Газпрома" построят пермские инженеры

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Теги: двигатель ОДК Пермские моторы, Максим Решетников, Газпром



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