28 Ноября 2018
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СМИ сообщили о задержании начальника ГУ МЧС по Саратовской области

СМИ сообщили о задержании начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Игоря Качева.

Как рассказал "Интерфаксу" депутат областной думы Николай Бондаренко, сегодня Качева задержали силовики. При этом никаких причин задержания он не уточнил. Правоохранители ситуацию также не комментируют.

Согласно данным на сайте ведомства, Игорь Качев возглавляет саратовское ГУ МЧС с сентября 2013 года. Он имеет множество различных наград.

начальник ГУ МЧС Саратовской области Игорь Качев(2018)|Фото: 64.mchs.gov.ru

Игорь Качев

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что сотрудники республиканского УФСБ нагрянули с обысками в мэрию Якутска. Сообщалось, что изымаются документы. В самой администрации заявили, что "не уполномочены" давать комментарии по работе контрразведчиков.

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СМИ сообщили о задержании начальника ГУ МЧС по Саратовской области

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Теги: Саратов, начальник, задержание, МЧС



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