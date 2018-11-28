28 Ноября 2018
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Политика Тюменская область

Тюменский завод "Сибнефтегазмаш" выселяют из помещения

Завод "Сибнефтегазмаш" в скором времени может остаться без помещения. В суде рассматривает иск тюменских предпринимателей Эрнеста Киека и Дениса Саликова с требованием освободить земельный участок и административные здания, передает корреспондент Накануне.RU.

ООО "Сибнефтегазмаш" с 2015 г. работает по адресу Ямская, 105 в Калининском округе. Ранее по тому же адресу находилось одноименное АО, которое обанкротилось в 2016 г. Оба общества (АО - в лице конкурсного управляющего Виталия Опрышко) являются соответчиками по иску об освобождении земельного участка, административных помещений и складов.

Киек и Саликов также просят взыскать суммы за неосновательное обогащение: 3,6 млн руб. с АО "Завод "Сибнефтемаш" и 99,1 тыс. руб. - с одноименного ООО.

Земельный участок, из-за которого начался судебный спор, на сегодняшний момент реализуется в ходе банкротных торгов. Стоимость участка на ЭТП "Альфалот" более 61 млн руб., аукцион состоится в январе 2019 г.

Какими правами на участок и другое имущество предприятия имеют тюменские бизнесмены, в исковых требованиях не уточняется.

По данным "СПАРК", продолжающий работу завод "Сибнефтегазмаш" (ООО) принадлежит Эльчину Гаджиахмедову. Предприятие выпускает нефтепромысловое оборудование для нужд геологов, нефтяников, газовиков.

Эрнест Киек совладелец 10 компаний в Тюменской области, в том числе, Денис Саликов помимо бизнеса в Тюменской области владеет долей в екатеринбургском ТЦ "Сила Воли".

Слушания по делу о выселении завода начнутся в декабре.

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Тюменский завод "Сибнефтегазмаш" выселяют из помещения

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