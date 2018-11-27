"Даже в Тюменской области далеко не все такие". Вадим Шумков расхвалил одну из районных больниц Зауралья

Глава Зауралья Вадим Шумков расхвалил Мишкинскую ЦРБ, которую он посетил 26 ноября.

В больнице врио губернатора пообщался с врачами и пациентами, а также оценил новый ремонт в детской и взрослой поликлинике.

Отвечая на вопросы журналистов о визитах в районные больницы, Шумков привет в пример именно медучреждение в Мишкино.

"Хочу вам сказать, что даже в Тюменской области далеко не все больницы такие. Там хороший ремонт, электронная очередь, в зале ожидания с детьми можно посмотреть мультфильмы, причем очень хорошие. Там также очень хорошее оборудование, достойный медперсонал и неплохие заработные платы. Такой положительный стандарт работы мы планируем потихонечку переносить и на все другие районные больницы Курганской области", - сказал Вадим Шумков.

Глава региона рассказал как именно это можно сделать.

"Нужно работать с людьми, необходимо их привозить и делать какие-то "погружения", нужно объяснять - за те же деньги, которые мы сегодня имеем, можно начинать наводить порядок. В Мишкино ведь не больше людей, чем в любом другом районном центре. А это говорит о том, что внутренние резервы есть", - добавил врио губернатора.

Зауральский руководитель отметил, что сейчас ревизионные группы смотрят сметы центральных районных больниц.

"Тут не должно быть суеты и мешанины. Мы спокойно будем проходить каждую ЦРБ, смотреть куда направляются деньги, как они расходуются", - заключил Вадим Шумков.