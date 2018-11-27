В Тюмени в фестивале профессий "Билет в будущее" поучаствовали 4 тысячи школьников

4 тыс. учеников со всей Тюменской области поучаствовали в фестивале профессий "Билет в будущее". Практикующие врачи, агрономы, дизайнеры, IT-специалисты, астрофизики рассказали школьникам о том, в чем специфика профессии и с чем реально приходится сталкиваться в работе, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте образования и науки.

Среди отраслевых зон, которые расположились на двух этажах музейного комплекса имени Словцова, - "Транспорт", "Космос", "IT и коммуникации", "Сельское хозяйство", "Энергетика", "Медицина". Профессии представили Тюменский индустриальный университет, СУЭНКО, аэропорт Рощино, РЖД, "Автоград", КРиММ, Медицинский город и другие. На каждой площадке ребята смотрели презентационный ролик и выступление спикера, затем решали кейсы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что фестиваль "Билет в будущее" впервые проходит только в семи регионах нашей страны. Для Тюменской области большая честь стать частью этого события. Школьники получили возможность познакомиться с перспективными и востребованными отраслями экономики и социальной сферы региона.

"Закладывается основа для будущего успешного социально-экономического развития региона", - сказал глава региона

Благодаря паспорту участника, который получил каждый школьник, дети начали формировать свое цифровое портфолио, которое поможет, в частности, выстроить направление индивидуального профессионального развития.

Аспирант астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкессии Российской академии наук Елена Шабловинская рассказала детям, что есть в космосе и зачем нам туда нужно с научной точки зрения. Свою задачу она видит в том, чтобы заинтересовать детей, чтобы у них загорелись глаза.

Эксперт площадки "Сельское хозяйство", заместитель генерального директора по производству зерновых и овощных культур агрофирмы "КРиММ" из Упорово Иван Симищенков рассказал, чем занимается агроном. Он показал детям один из видов размножения картофеля – черенкование.

"Школьники надевали халаты и перчатки, брали в руки скальпель, аккуратно вытаскивали из пробирки растение и черенковали его. Так на практике они узнали, откуда берется чистый семенной материал", - сказал Симищенков.

Проект фестиваля профессий "Билет в будущее" инициировал Владимир Путин в феврале 2018 года. Оператором и членом экспертного совета является союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), членом экспертного совета и организатором выступает интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников "Проектория".