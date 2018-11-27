В Федерации хоккея России подтвердили возвращение Знарка и рассказали о его задачах

В Федерации хоккея России официально подтвердили, что известный тренер Олег Знарок будет консультантом штаба национальной сборной.

Напомним, ранее сообщалось, что Знарок будет курировать подготовку национальных команд всех возрастов. После Олимпиады-2018, где Россия выиграла "золото", специалист сидел без работы.

Как сообщили Накануне.RU в ФХР, теперь в его обязанности будет входить подготовка резерва, то есть работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными. Задачей Олега Знарка станут проведение тренировок для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и Олимпийской сборной в рамках национальной программы подготовки "Красная машина".

Также он будет заниматься консультированием тренеров системы сборных команд. Сам Знарок признался, что очень рад снова вернуться к работе.

"Впереди много дел по подготовке и развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт, надеюсь применить его в работе консультантом штаба", - отметил специалист.