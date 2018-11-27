Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России по хоккею

Заслуженный тренер России Олег Знарок станет главным консультантом штаба национальной сборной по хоккею.

Как сообщает Коммерсантъ, Знарок будет курировать подготовку национальных команд всех возрастов.

В данный момент 55-летний специалист находится без работы, его последним клубом был СКА (Санкт-Петербург).

Отметим, что Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина (два раза — с московским "Динамо" и один раз — со СКА) и дважды регулярный чемпионат КХЛ (по разу с "Динамо" и СКА). Также Знарок является чемпионом мира и олимпийским чемпионом в качестве наставника сборной России.

Сообщается, что официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.