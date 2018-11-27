В Кургане водитель попал в ДТП получил перелом костей таза, выехав на "встречку"

Курганский водитель 1983 года рождения получил множественные переломы костей таза, попав в ДТП. Он ехал днем 26 ноября по улице Панфилова. Возле дома №25 он решил нарушить правила и вылетел на встречную полосу - в этот момент его "одиннадцатая" врезалась в "Приору".