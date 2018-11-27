27 Ноября 2018
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Происшествия Курганская область

В Кургане водитель попал в ДТП получил перелом костей таза, выехав на "встречку"

Курганский водитель 1983 года рождения получил множественные переломы костей таза, попав в ДТП. Он ехал днем 26 ноября по улице Панфилова. Возле дома №25 он решил нарушить правила и вылетел на встречную полосу - в этот момент его "одиннадцатая" врезалась в "Приору".

За рулем "Приоры" находился водитель 1993 года рождения - он повредил колено и лицо, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

В результате аварии обе машины получили механические повреждения.

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В Кургане водитель попал в ДТП получил перелом костей таза, выехав на "встречку"

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Теги: Панфилова, Дзержинского, Садовая, ДТП, кости, перелом, таз, водитель, ГИБДД, травмы



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