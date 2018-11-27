В правительстве Ямала новое назначение

Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа возглавил бывший руководитель регионального МФЦ Кирилл Албычев. Приказ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Албычев возглавляет МФЦ с 2011 г., до этого он работал в департаменте экономики ЯНАО, где занимался формированием электронного правительства.

Образование Албычев получил в Санкт-Петербурге, там же работал инженером.

В 2015 г. новый глава департамента профессиональную переподготовку в РАНХиГС при президенте РФ. Получил степень MBA по направлению "директор по информационным технологиям".

Напомним, бывший глава департамента информтехнологий Олег Ефремов покинул пост в октябре 2018 г.