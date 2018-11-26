Порошенко подписал указ о введении военного положения

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране до 25 января 2019 года. Об этом сообщается на его сайте.

Указ вводит в действие решение СНБО, которое состоит из 12 пунктов, причем последний из них - тайный. Указом предусмотрено провести частичную мобилизацию и сборы резервистов.

Военное положение вступает в силу после одобрения Верховной радой. Ее заседание по этому поводу состоится сегодня.

Напомним, накануне ночью Порошенко предложил ввести военное положение на 60 дней из-за задержания украинских кораблей с экипажем, нарушивших российскую границу.