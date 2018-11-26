26 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

"Нецелесообразно". Дубровский потребовал от администрации района отменить закупку автомобиля за 5 млн рублей

Губернатор Борис Дубровский потребовал немедленно отменить объявленную администрацией Катав-Ивановского района закупку дорогостоящего автомобиля как нецелесообразную, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Напомним, сомнительную закупку выявили активисты ОНФ. Администрация Катав-Ивановского района покупает легковой автомобиль в лизинг стоимостью около 5 млн рублей. У автомобиля должна быть панорамная крыша и люк с электроприводом, сиденья с электрорегулировкой, мультимедийная система для пассажиров задних сидений, а сами сиденья должны быть с отделкой премиальной кожей NAPPA.

Как ранее сообщало Накануне.RU, землетрясение магнитудой 4,2 произошло 5 сентября. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, в домах начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу. За 2,5 месяца учеными зарегистрировано свыше 50 афтершоков с магнитудой от 1,5 до 4,4.

По решению губернатора Катав Ивановский район получит более 4 млн рублей. Из них на ремонт домов жителей выделено 1,5 млн руб., еще 2,6 млн руб. направят на капитальный ремонт зданий учреждений культуры.

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"Нецелесообразно". Дубровский потребовал от администрации района отменить закупку автомобиля за 5 млн рублей

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Теги: ОНФ, Борис Дубровский, закупка, автомобиль,



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