26 Ноября 2018
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Политика Челябинская область

На Южном Урале администрация района, пострадавшего от землетрясения, покупает автомобиль за 5 млн рублей

Активисты ОНФ выявили сомнительную закупку. Администрация Катав-Ивановского района покупает легковой автомобиль в лизинг стоимостью около 5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Общественники считают, что покупка дорогостоящей машины в лизинг, это попытка обойти ограничение закона по закупке автомобилей не более 2,5 млн рублей.

"Но в погоне за роскошью чиновники упустили такой немаловажный фактор, как ограничение по мощности – не более 200 л.с., и указали в требованиях к машине – 424 л.с., допустив таким образом прямое нарушение закона", – отметил активист ОНФ Дмитрий Денисов.

Кроме того, к комплектации указаны излишние требования. Так, сиденья должны быть с отделкой премиальной кожей NAPPA, у автомобиля должна быть панорамная крыша и люк с электроприводом, сиденья с электрорегулировкой, мультимедийная система для пассажиров задних сидений.

В ОНФ считают, что покупать дорогостоящий автомобиль в городе, который недавно пострадал от землетрясения, недопустимым. Поскольку необходимо направлять средства в восстановление объектов инфраструктуры и помогать жителям.

В связи с этим общественники проинформировали о закупке губернатора и попросили главу муниципалитета отменить покупку автомобиля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, землетрясение магнитудой 4,2 произошло 5 сентября. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, в домах начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу. За 2,5 месяца учеными зарегистрировано свыше 50 афтершоков с магнитудой от 1,5 до 4,4.

По решению губернатора Катав Ивановский район получит более 4 млн рублей. Из них на ремонт домов жителей выделено 1,5 млн руб., еще 2,6 млн руб. направят на капитальный ремонт зданий учреждений культуры.

Борис Дубровский в Катав-Ивановске после землетрясения(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Илья Бархатов,

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На Южном Урале администрация района, пострадавшего от землетрясения, покупает автомобиль за 5 млн рублей

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Теги: администрация Катав-Ивановского района, землетрясение, закупка, аукцион, автомобиль,



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Ранее 22.11.2018 09:17 Мск На Южном Урале жители, пострадавшие от землетрясения, получат областные средства на ремонт домов

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