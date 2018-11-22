На Южном Урале жители, пострадавшие от землетрясения, получат областные средства на ремонт домов

Катав-Ивановский район, пострадавший от землетрясения, получит более 4 млн рублей. Соответствующее решение принял губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, землетрясение магнитудой 4,2 произошло 5 сентября. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, в домах начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу. За 2,5 месяца учеными зарегистрировано свыше 50 афтершоков с магнитудой от 1,5 до 4,4.

На место происшествия лично выезжал губернатор Борис Дубровский. Он осмотрел здания и пообщался с жителями. После этого им было принять решение оказать помощь людям, пострадавшим от подземных толчков. На ремонт домов жителей выделено 1,5 млн руб., еще 2,6 млн руб. направят на капитальный ремонт зданий учреждений культуры.

"Этот вид восстановительных ремонтов не относится к работам капитального характера, то есть их нельзя выполнить в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поэтому деньги Катав-Ивановскому муниципальному району направляются из областного бюджета в виде дотаций", - отметил глава области.

Добавим, что в 2019 году начнется реконструкция здания больницы, пострадавшей от землетрясения.