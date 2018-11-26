26 Ноября 2018
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Фанаты московского "Спартака" жестоко избили человека в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины. Расследуется уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вечером 23 ноября в одну из городских больниц в тяжелом состоянии с травмами головы был доставлен 39-летний мужчина. Он пояснил, что был избит двумя неизвестными у дома №3 по Товарищескому проспекту.

По данному факту было возбуждено дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью). По подозрению в совершении преступления полицейскими задержаны двое мужчин 20 и 37 лет. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

По данным СМИ, один из задержанных является лидером фанатского движения московского "Спартака", а второй также входит в эту группировку. Оба уже арестованы.

Напомним, в августе прошлого года футбольные фанаты напали на бывшего форварда питерского "Зенита" Александра Панова. Агрессию фанов вызвало обещание экс-игрока сборной России прогуляться по Петербургу в шарфе "Спартака".

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Фанаты московского "Спартака" жестоко избили человека в Петербурге

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Теги: Спартак, фанаты, избили, Петербург



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