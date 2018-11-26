В Норвегии совершена первая перегрузка ямальского СПГ

На северо-востоке Норвегии в бухте Сарнес у острова Магерейа танкер "Владимир Русанов" совершил первую перегрузку ямальского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает ИАА "ПортНьюс" со ссылкой на источник в портовой администрации Норвегии.

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Перегрузка осуществлена по схеме "борт в борт".

Как сообщало Накануне.RU, ранее компания "НОВАТЭК" подписала соглашение с норвежской Tschudi Shipping Company по перегрузке СПГ. Дочернее предприятие "Ямал СПГ" - Yamal Trade приобрело три комплекта оборудования для перекачки газа с судна на судно. Стоимость каждого комплекта составила $1 млн.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин оценил запасы газа на Ямале почти в 40 триллионов кубометров. По его словам, это позволит стать автономному округу одним из основных центров по производству СПГ в мире.

Замминистра подчеркнул, что Ямал, если полностью реализовать его потенциал, сможет производить более 80 млн тонн СПГ около 20 лет.