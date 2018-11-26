В Омске такси заехало в подземный переход: пострадали три человека

В Омске несколько человек пострадали в ДТП с участием автомобиля такси. Авария случилась сегодня рано утром на улице Красный Путь.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Лада Гранта", мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП сам водитель такси, а также два пассажира (мужчина и девушка) были доставлены в больницу.

Как добавили в ведомстве, все обстоятельства и причины инцидента будут установлены в ходе проверки.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Омске задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге дверей здания мэрии. Против него возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям.